”Întâlnire, la Tokyo, cu doamna Yuriko Koike, Primar General și Guvernator al Metropolei Tokyo, pentru construirea unui centru de protonoterapie. Unul dintre proiectele pe care le-am susținut și mi-aș dori să le văd realitate la București este înființarea unui Centru de excelență în terapie oncologică prin protonoterapie.

În București, nu există acum suficiente centre de tratament pentru bolnavii de cancer, aceștia pierzând timp prețios pentru a se putea obține o programare la ședințe de radioterapie clasică, în condițiile în care aceste tratamente se fac doar în câteva spitale, la care vin atât pacienți din Capitală, cât și din județele și localitățile din jur. Am început demersurile pentru realizare investiției încă din 2018, însă proiectul – ca multe altele inițiate de mine! – a fost blocat acum 4 ani, după venirea actualului primar general, care, probabil, n-a considerat sănătatea o așa de mare urgență.

Un astfel de Centru de excelență în terapie oncologică ar asigura accesul, pentru peste 50.000 de pacienți anul, la tratamentul prin protonoterapie, precum şi la secțiile de diagnosticare imagistică şi la alte servicii medicale conexe.

Ar fi extraordinar pentru București să aibă un astfel de centru, unic în această parte a Europei, unde să fie dezvoltată această procedură medical revoluționară. N-o spun eu, o spun specialiștii – calitatea vieții după protonoterapie este mai bună decât cea a bolnavilor tratați cu radioterapie convențională, pentru că efectele secundare adverse sunt foarte scăzute şi pe timp scurt și, de asemenea, incidența apariției unui al doilea cancer scade considerabil.

Pentru dezvoltarea acestui proiect am primit sprijin inclusiv din Japonia, unde am fost într-o vizită de lucru în 2018, alături de echipa mea și unde am avut onoarea să mă întâlnesc inclusiv cu doamna Yuriko Koike, Primar General si Guvernator al Metropolei Tokyo Protonoterapia este o procedură care în Japonia funcționează deja din anul 2000 şi tratează foarte mulți bolnavi de cancer, inclusiv foarte mulți copii.

Dorința mea ar fi ca Bucureștiul să ajungă unul dintre orașele europene care fac posibil accesul la cele mai noi și performate terapii, proceduri și tehnologii medicale. Împreună putem să facem din această dorință un proiect realizabil!”, afirmă candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea.

