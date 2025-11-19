Într-o scrisoare deschisă trimisă comisarului european pentru Democrație, Justiție, Stat de drept și Protecția consumatorilor, Michael McGrath, și comisarului european pentru Egalitate și Gestionarea situațiilor de criză, Hajda Lahbib, europarlamentarele solicită un pachet solid de măsuri cu aplicare la nivelul tuturor statelor membre.

Gabriela Firea subliniază gravitatea situației: „Au murit destule femei, 52 doar până astăzi, în România!” Aceasta afirmă că documentul a fost elaborat împreună cu experți, specialiști și organizații din societatea civilă, pentru a propune soluții reale și aplicabile.

Scrisoarea include șase solicitări principale:

Crearea unui cadru juridic comun european pentru prevenirea, investigarea și sancționarea violenței împotriva femeilor. Stabilirea unui cadru strategic pentru sprijin psihologic, consiliere și adăposturi destinate victimelor. O linie bugetară dedicată, care să oblige statele membre să finanțeze organizațiile pentru drepturile femeilor și serviciile specializate. Indicatori comuni de monitorizare în viitorul Cadru Financiar Multianual 2028–2034, pentru evaluarea nivelului de încredere al femeilor în instituții, a autonomiei economice și a participării lor la decizie. Obligația colectării și raportării de date armonizate privind violența împotriva femeilor în toate statele membre. Crearea unui mecanism european permanent, cu rol operațional, pentru prevenție, alertă timpurie și schimb de informații între autoritățile competente la nivelul UE.

Gabriela Firea le-a mulțumit public europarlamentarelor românce care s-au alăturat inițiativei, subliniind că presiunea comună asupra instituțiilor europene este esențială pentru a preveni noi tragedii și pentru a consolida protecția victimelor violenței domestice în întreaga Uniune Europeană.

VEZI TEXTUL SCRISORII AICI