„În Parlament nu poate intra oricine să facă ordine. Trebuie să existe respect. Dacă revenim la legile sălbatice, în care câștigă cel care dă mai tare cu pumnul, este trist. Violența în spațiul public capătă noi valențe. Subiectul de la care au intrat în conflict a mai fost dezbătut. Și PSD a depus o moțiune simplă împotriva lui Virgil Popescu, dar nu s-a votat. Am ajuns în acest monent în care consumatorii casnici sunt vulnearabili, dar impactul și mai mare este pe IMM-uri, care sunt scoase din sfera competitivității pe piața europeană. Primim mesaje de la antreprenori că își vor închide afacerile. Soluția este revenirea la piața reglementată. Azi avem energie mai scumpă ca în Germania. De exemplu, iluminarea în Baia Mare era de 500.000 de lei pe lună, iar dintr-o dată, aceasta a ajuns la 2,5 milioane de lei. Nu va avea bani primăria să acopere aceste cheltuieli. Renunțarea la liberalizarea pieței, măcar pe un an de zile, este o variantă. De la 1 aprilie. Am avut capacități de producție închise, iar acestea nu pot fi pune în ciruclație foarte repede. Când reduci producția, prețul crește”, a declarat Gabriel Zetea în emisiunea „Legile Puterii”.