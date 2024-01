Gabriel Oprea a participat la o ședință de lucru cu conducerea filialei județene a partidului și a inaugurat noul sediu al UNPR Galați, situat în centrul municipiului, pe strada Tecuci nr. 8.

Gabriel Oprea l-a felicitat pe președintele UNPR Galați, Sorin Lăcătușu, care a fost liderul organizației de tineret, pentru activitatea sa de succes în slujba comunității locale.

Liderul UNPR a discutat cu cei prezenți despre activitatea organizatiei și a subliniat importanța redobândirii numărului de membri, în contextul alegerilor de anul acesta.

“Invităm membri vechi și noi în UNPR Galați, una dintre cele mai puternice organizații din tara. Anul acesta avem patru rânduri de alegeri. Noi facem politica interesului național și suntem deschişi la colaborare cu oricare dintre formațiunile politice care au crezuri comune cu noi și care pun pe primul plan binele țării, bunăstarea românilor, progresul României. Suntem alături de români. Am sprijinit sectorul de securitate națională, ca ministru al apărării naționale, ca ministru de interne, ca vicepremier pentru securitate națională și premier interimar. Le-am asigurat drepturile oamenilor din domeniu și am dotat acest sector atât de important. Am realizat legea 223/2015 privind pensiile militare de stat. Militarii din MApN, MAI, SRI, SIE și STS, ca și polițiștii, merită aprecierea și suportul statului român. Am sprijinit soldații și gradații voluntari să devină profesioniști și să aibă aceleași drepturi cu ceilalți militari, inclusiv după ieșirea din activitate. Ei ieșeau din sistem la 40 de ani. Le-am redat demnitatea, transformându-i din voluntari în profesioniști și prelungind la 55 de ani vârsta până la care pot lucra în Armată, cu drept de pensie.

În această perioadă, vedem câtă dreptate am avut când am susținut că sunt necesare măsuri strategice pentru sectorul de securitate și când am spus că trebuie să întărim Armata”, a spus liderul UNPR.

El a subliniat că siguranța națională presupune investiții mari și continue, iar militarii și polițiștii activi și în rezervă trebuie să fie sprijiniți de către statul.

“Sunt oamenii din prima linie, în aceste vremuri grele, sunt oamenii cei mai apreciați de românii, care au cea mai mare încredere în Armată și în Biserică. Noi am fost mereu alaturi de ei”, a punctat acesta.

Oprea a subliniat nevoia de maturitate în politică și importanta asumarii responsabilității la conducerea țării, mai ales în vremuri complicate.

“Responsabilitatea este foarte importantă în politică. Îți asumi conducerea țării dacă ești pregătit cu adevărat să-ți asumi această imensă responsabilitate. Țara trebuie să fie guvernată pentru binele poporului. Guvernul, Parlamentul, președintele trebuie să lucreze pentru binele suprem al poporului. În vremuri grele, cu război la graniță și în contextul de criză energetică, alimentară și financiară, la nivel internațional, este nevoie de oameni pregătiți, în politică. Noi, UNPR, avem exercițiul guvernării, am fost la guvernare de mai multe ori și chiar în vremuri grele. Avem foarte multă experiență parlamentară, avem specialiști pe toate domeniile, am dovedit că suntem serioși și că ne respectăm atât promisiunile cât și partenerii.

Știu că putem mult. Avem mult de oferit și acționăm întotdeauna cu bună credință. Suntem responsabili și avem datoria să punem umărul, pentru România. Țara are mare nevoie de echilibru”, a declarat Gabriel Oprea.