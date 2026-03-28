Fostul șef ANI: „Fritz este într-o situație de incompatibilitate. USR era anticorupție până să ajungă corupția la ei!”

Horia Georgescu
Fostul șef al Agenției Naționale de Integritate este de părere că Dominic Fritz, șeful USR, se află într-o situație de incompatibilitate!

Horia Georgescu spune că situația este aceeași ca în cazul lui Clotilde Armand și condamnă ferm atitudinea USR, care s-a prezentat drept un partid anticorupție, dar a închis ochii atunci când membrii săi au avut probleme.

Dominic Fritz ar fi aprobat un referat de modificare a unui PUZ, iar documentația tehnică ar fi fost făcută de firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat cu bani în campanie.

 Fostul șef ANI: „Cazul lui Fritz, la fel ca al lui Clotilde Armand!”

„Aș putea să dau un exemplu care e foarte contrastant. Adică, mă refer aici la șeful USR, la Dominic Fritz. USR, sunt mulți oameni pe care îi cunosc acolo. A venit pe platforma anticorupție, da? Face anticorupție, mesaje, pro-instituții. Dar asta e bună din ce observ și s-a întâmplat și în cazul lui Clotilde Armand, da? Până a ajuns corupția la ei. 

Adică până a ajuns incompatibilitatea la ei. După aia a avut exact același discurs pe care îl aveau ceilalți membri ai celorlalte partide politice când au avut probleme fie de natură penală, fie de natură administrativă.

 -Te-ai uitat la dosarul Fritz de incompatibilitate? Ți se pare că e incompatibil?

-Da. Da. M-am uitat la comunicatul pe care l-a emis Agenția Rațională de Integritate. La fel am mai avut o poziție publică că m-au întrebat mai mulți jurnalisti despre dosarul lui Clotilde Armand și am spus de la bun început că este o problemă și care se va finaliza cu un verdict clar.”, spune Horia Georgescu, fost șef al Agenției Naționale de Integritate.

 