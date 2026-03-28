Horia Georgescu spune că situația este aceeași ca în cazul lui Clotilde Armand și condamnă ferm atitudinea USR, care s-a prezentat drept un partid anticorupție, dar a închis ochii atunci când membrii săi au avut probleme.

Dominic Fritz ar fi aprobat un referat de modificare a unui PUZ, iar documentația tehnică ar fi fost făcută de firma unui consilier local USR, care l-a împrumutat cu bani în campanie.

Fostul șef ANI: „Cazul lui Fritz, la fel ca al lui Clotilde Armand!”

„Aș putea să dau un exemplu care e foarte contrastant. Adică, mă refer aici la șeful USR, la Dominic Fritz. USR, sunt mulți oameni pe care îi cunosc acolo. A venit pe platforma anticorupție, da? Face anticorupție, mesaje, pro-instituții. Dar asta e bună din ce observ și s-a întâmplat și în cazul lui Clotilde Armand, da? Până a ajuns corupția la ei.

Adică până a ajuns incompatibilitatea la ei. După aia a avut exact același discurs pe care îl aveau ceilalți membri ai celorlalte partide politice când au avut probleme fie de natură penală, fie de natură administrativă.

-Te-ai uitat la dosarul Fritz de incompatibilitate? Ți se pare că e incompatibil?

-Da. Da. M-am uitat la comunicatul pe care l-a emis Agenția Rațională de Integritate. La fel am mai avut o poziție publică că m-au întrebat mai mulți jurnalisti despre dosarul lui Clotilde Armand și am spus de la bun început că este o problemă și care se va finaliza cu un verdict clar.”, spune Horia Georgescu, fost șef al Agenției Naționale de Integritate.