"În februarie 2018, când am venit la conducerea Ministerului Transporturilor, era o problemă foarte gravă legată de calitatea pistelor de pe aeroportul Otopeni, eu am trimis chiar și Corpul de Control acolo care indica foarte clar, printre altele, că deși exista un acord-cadru pentru întreținerea pistelor, conducerea Aeroportului alesese să inițieze o procedură, pentru a selecta, eventual, un alt prestator, care să facă aceeași activitate. Din discuțiile cu cei 2, Mîndrescu și Ivan, n-am fost convins de răspunsurile lor, am discutat apoi separat cu fiecare și au ales să demisioneze la scurt timp. (...) Lui Ivan îi și expira mandatul (de director comercial - N.R.) și l-am asigurat că nu am de gând să i-l prelungesc.

A VENIT LA MINE SĂ-MI SPUNĂ CĂ "TREBUIE SĂ-L PUN LA LOC"





După ce a plecat Ivan de la Aeroporturi, după câteva luni, mi s-a întâmplat ca pe holurile Parlamentului să-mi spună câțiva parlamentari și nu numai de la PSD, așa, pe șoptite, printre uși, că am făcut o mare greșeală că i-am îndepărtat pe cei 2, CĂ NU ȘTIU CU CINE MĂ PUN. N-am luat în seamă atunci, însă acum, pe fondul acestui scandal legat de aeroport, mi-a revenit în minte episodul. Apoi, cred că era în decembrie 2018, fusesem deja fusesem remaniat, dar mai eram încă în mandat, m-am trezit cu o solicitare de audiență de la Alexandru Ivan. A venit la mine cu un CV și i-a spus "CĂ TREBUIE" să-l pun pe el la șefia companiei, Nu a fost agresiv, mi-a spus că doamna prim-ministru Viorica Dăncilă știe.

VIORICA DĂNCILĂ MI-A SPUS CĂ NU ȘTIE NIMIC

A 2-a zi, de dimineață, am plecat la guvern, am așteptat-o la cabinet pe doamna premier și până s-a pregătit pentru ziua de lucru, i-am spus că nu sunt mulțumit de activitatea lui Ivan, i-am spus pe scurt povestea, iar ea s-a uitat la mine și mi-a spus "Dar nu-l cunosc, nu știu cine este și nu am nicio legătura". Noi am aplecat, l-am lăsat pe Ivan să iasă din clădirea Guvernului și am revenit la doamna Dăncilă si i-am spus că eu nu-mi asum să-l propun prin AGA pentru CA al CNAB, pentru că a el a plecat de acolo din cauza unor probleme grave, constate de Corpul de Control," a relatat Lucian Șova.