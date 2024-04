"Cu un ochi râd, cu unul plâng. Râd, pentru că nu mă pot abţine când îi văd cât de caraghioşi, cât de penibili sunt. Plâng cu un ochi pentru că mă gândesc că biata ţară este pe mâna lor şi este în pericol să mai rămână încă 4 ani sub acest stigmat al prostiei şi hoţiei. Se vede totuşi şi o veste bună în acest spectacol grotesc al comasaţilor: Nicuşor Dan va câştiga un nou mandat la Primăria Capitalei. Victorie care poate să însemne începutul sfârşitului pentru struţocămilă", a scris Orban, marţi, pe Facebook.

Coaliţia PSD-PNL a decis, luni seara, să propună candidaturi separate la Primăria Capitalei, respectiv Gabriela Firea - PSD şi Sebastian Burduja - PNL, potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS.



Decizia a fost luată după o şedinţă care a durat mai bine de 11 ore şi care a avut ca temă o analiză privind continuarea susţinerii candidaturii doctorului Cătălin Cîrstoiu la funcţia de primar general al Capitalei. În a doua parte a discuțiilor, respectiv în cursul după-amiezii de luni, la ședință a participat și Cîrstoiu.

Aflat în vizită oficială în Coreea de Sud, președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, răspunzând unei întrebări puse de jurnaliști, că a fost informat de decizia Coaliției de a-i retrage sprijinul politic lui Cîrstoiu.

„Cert, nu este un mare succes al coaliției. Prefer să nu comentez deciziile coaliției în materie de ales candidați și felul în care se vor poziționa. Discuțiile s-au purtat ieri și azi noapte, nu am fost acolo. Am aflat rezultatele. Această soluție de candidați separați pe București să nu ducă la lupte electorate în interne în coaliție. Cred că toată lumea își amintește că crearea acestei coaliții a fost încurajată de mine, pentru că am avut de trecut crize succesive. Obiecivul a fost stabilitate și trecerea cu bine prin crize, ceea ce s-a întâmplat. Obiectivul a fost atins. Nu a vrea să speculez despre șansele candidaților, însă nu m-am implicat în negocierile din coaliție. La sfârșit am fost informat”, a spus Klaus Iohannis.