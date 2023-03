Compania fostului deputat Aurelian Florian Popescu are 8 contracte de consultanță cu primării de comune din Dâmbovița.

Potrivit informațiilor din presă, contractele obținute fac parte dintr-un program lansat de Ministerul Educației prin Planul Național de Redresare și Reziliență ce vizează digitalizarea școlilor.

Aurelian Florian Popescu a preluat compania în anul 2021. De atunci, a obținut zeci de contracte de consultanță cu diverse instituții, din care a câștigat peste 2 milioane de lei.

Anterior, firma detinea o fermă de porci în Dâmbovița.

În replică, Aurelian Florin Popescu susține că nu s-a folosit de influența pe care a avut-o în Dâmbovița pentru a obține contracte cu primăriile din județ. Totodată, el a menționat că prețul pe care firma îl cere pentru contractele de consultanță este mult mai mic decât al companiilor concurente.

"Nu mai sunt membru de partid din 2014. Ofertele noastre includ clauză de succes, iar prețul cerut este la un sfert din cel al concurenței. În plus, o bună parte dintre primarii cu care am semnat contracte nu erau în funcție în 2014. Am vândut ferma și, apoi, ne-am reorientat (ca activitate n.r.)", spune Aurelian Florian Popescu.

Fostul baron din județ a stat un an în închisoare pentru corupție. Printre acuzații, Aurelian Florian Popescu a fost condamnat pentru că a împărțit 60 de tone de pui grill la un eveniment electoral.