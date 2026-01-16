Robert Turcescu: "Protestul AUR a fost necesar. Mai există speranță"

Sursă: Realitatea PLUS

Robert Turcescu susține că protestul organizat de AUR era necesar. Jurnalistul spune că cei 20.000 de oameni care au ieșit în stradă, în ciuda gerului crâncen, dau speranță că mai există români care nu se lasă călcați în picioare de clasa politică.

„Faptul că 20.000 de oameni ies, sau primarul, sau mai știu eu cine... sunt o mulțime de situații de genul acesta, da? Își pun oamenii întrebări.... Faptul că s-au adunat, au ieșit în stradă și au zis: «Domne, protestăm», mie îmi dă mari speranțe că în țara asta încă mai există oameni care au conștiință civică, simțul realității și dorința de a nu se lăsa călcați în picioare.

Nu există, mă, fraților - să fie foarte clar - răsturnare de guvern care e făcută de stradă, exclusiv. Adică, vine strada... sau poate că există, nu știu, în țări din astea, din republicile africane. Vin ăia cu maceta sau cu așa... și cu arcul, cu săgeți, și intră peste ăia în palat, îi bat, îi înlocuiesc cu altul. Nu merge așa.

Ca să existe o răsturnare de putere, ca să existe alegeri anticipate, de exemplu, trebuie să existe la un moment dat, pe lângă corpul protestatarilor din piață, și o zonă politică, să spunem, care decide să întoarcă armele”, a declarat Turcescu.

