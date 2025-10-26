Acesta a adăugat că poporul este lovit de caii troieni din interiorul sistemului, și chiar i-a atacat pe Nicușor Dan și Ilie Bolojan.

Totodată, actorul a descris și comploturile care au loc la nivel înalt si care l-au înlăturat pe candidatul independent Călin Georgescu din alegerile prezidențiale.

Florin Zamfirescu: „Vremea vorbelor a trecut, am așteptat destul!”

„Părerea mea este că vremea vorbelor a trecut, am așteptat destul. Părerea mea e că noi românii suntem într-o situație disperată. Nu știu ce dovezi ne-ar mai trebui ca să vedem ca totul este concertat ca această țară să fie... să dispară, sa fie la pământ. Nu știu ce dovezi ne-ar mai trebui, ce mai trebuie să așteptăm când toate mișcările guvernului... de la început, ni s-a interzis alegerea a ceea ce voiam noi, poporul...s-a interzis. Este acel om care a fost pe cale sa iasă președinte este ostracizat cum n-a mai fost nimeni în România.

La ora aceasta, România este atacată din toate părțile, avem cai troieni în interiorul țării. Și parlamentul, și guvernul, și Nicușor, și Bolojan sunt cai troieni care deversează în masă: spaimă, ură și interdicții.”, a transmis Florin Zamfirescu la Realitatea PLUS