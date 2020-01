Exclusiv/Dan Barna: ”Dacă PNL are propriul candidat, ne batem joc de Capitală”

2020-01-16 23:00:37 Robert

De Bucuresti v-ati batut si va bateti joc in continuare prin luptele din cosiliul municipal. PNL nu se intelege cu USR, cum crede ciampaliul asta ca un PNL-ist va vota cu dezaxatul Nicusor Dan? Nici macar Ciolos nu crede si-l lanseaza pe exponentul Medicamentelor cu sediul la Viena inca cu epoletii de pe vremea lui Nea Nicu. Epoleti din bunic in tata unchi si fiu, asa se joaca gaina acolo la ei la Viena. Sigur ca PNL va avea un candidat care poate va si castiga, USR s-a dovedit a fi un bluf fara emotie si substamta iar cu cat Barna sta presedinte cu atat mai mult voturile vor tinde catre minim, la prezidentiale si-a consumat valoarea politica si increderea membrilor partidului. Trebuie pasul inapoi si preluata urgent conducerea de catre cel mai bun din sondaje altfel scorul va fi sub numarul propriilor membri de partid. Se tine cu dintii de masa doar ca sa capete ceva.