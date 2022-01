„Frână... A aflat şi Grindeanu, dar comentează "ca cetăţean european". În 2021 am apăsat pe acceleraţie cu programul de achiziţii de materiale pentru calea ferată şi lucrări de reînnoire. În total, din subvenţia bugetară pentru întreţinere au fost folosite în jur de 220 milioane de lei pentru lucrări şi materiale. În 2022, suma alocată din subvenţie pentru întreţinere este de doar 80 de milioane de lei. Mai clar, asta înseamnă o frână abruptă pe lucrările de reînnoire. Deşi, conform Strategiei Feroviare 2021 - 2025 direcţia trebuia să fie exact cealaltă, o dublare a sumelor investite în reînnoiri în fiecare an", a scris Cătălin Drulă pe Facebook.



Potrivit acestuia, tehnic vorbind, deşi transferul din subvenţie este mai mare anul acesta, partea care este consumată de cheltuieli fixe a crescut accelerat şi ea din cauza preţurilor la energie şi gaze şi a preluării personalului CFR Electrificare.



"A aflat şi ministrul Grindeanu se pare, care a comentat ca cetăţean european, mirat. Cât lipseşte? Cel puţin 200 de milioane de lei ar fi trebuit alocaţi în plus de la bugetul de stat pentru întreţinerea infrastructurii feroviare. Optim ar fi fost 400 de milioane pentru a respecta programul din Strategie. (...) Am prins bani şi în PNRR - ar putea să suplimenteze de acolo, dacă ar avea oamenii care să se ocupe şi să organizeze lucrările pe 2022 şi cererile de finanţare. Rolul ministrului Grindeanu nu e să se minuneze de creşterea costurilor cu energia, "ca un simplu cetăţean", ci să găsească soluţii şi să organizeze echipe", a adăugat fostul ministru.



Marţi, la Călăraşi, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat că la Guvern sunt întâlniri aproape zilnice pentru găsirea unor soluţii privind creşterile de preţuri la energie, în condiţiile în care există riscul intrării într-un "carusel" ce poate duce la închiderea multor agenţi economici şi sporirea, prin şomaj, a presiunii asupra statului.



El a exemplificat creşterea preţurilor la energie prin situaţia de la CFR, unde anul trecut facturile la energie au însumat 90 de milioane de lei, în timp ce anul acestea ar putea ajunge la 283 de milioane de lei.