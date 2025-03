Moderator: Poate fi și Călin Georgescu prim-ministru?

Ponta: Sigur că poate.Sigur că da. Sigur. Nu cred că are ceva ce-l descalifică. Dincolo, acuzații, dosare.



După ce a văzut că nu are nicio șansă să intre în turul doi la prezidențiale, din disperare, Victor Ponta spune că îl ia în considerare pe Călin Georgescu pentru funcția de premier. Asta, deși în urmă cu doar câteva zile spunea că nu a mai vorbit de ani de zile cu el și că habar nu are ce competențe are.



Ponta: Nu este, că n-am vorbit cu domnia sa în ultimii 12 ani. De 12 ani, n-am avut ocazia să vorbesc cu domnul Georgescu. Din ceea ce am văzut, din declarațiile pe care le-a făcut, cred că este un om patriot, nu știu care este competența de a conduce.

Ponta încearcă să câștige simpatia electoratului suveranist și îi cataloghează pe cei din sistemul corupt care au anulat alegerile drept niște lipitori. Asta deși nu a mai vorbit cu Georgescu de mai mulți ani, după cum declară.



Ponta: Nu am vreo prietenie, nici vreo dușmănie.