„Astăzi, în Parlamentul României, pentru prima dată s-a cerut de către mine, senator independent neafiliat, dovada existenței COVID-19, izolarea și cercetarea acestuia precum și dovada existenței, izolarea și cercetarea variantei Delta. Mai mult decât atât, am solicitat să mi se spună data la care a intrat în vacanță COVID-19 conform afirmațiilor medicilor, domnul Imbri, domnul președinte Iohannis, domnul Cîțu, domnul Arafat și așa mai departe, care au spus că vara asta virusul a intrat în vacanță. Să-mi comunice și mie care sunt cercetările științifice care au dus la această idee de vacanță a virusului. Să ne comunice care este următoarea vacanță a virusului și mai mult decât atât apropo de vaccinare. Având în vedere că vaccinurile au fost făcute, produse, atunci la început, toate vaccinurile pentru hai să zicem varianta Alfa, noi acum suntem în varianta Delta, dar cu vaccinurile produse pentru varianta Alfa. Am solicitat să mi se comunice dovada eficienței, siguranței acestui vaccin pentru varianta Delta. Absolut toate actele ce stau la baza acestuia. Și să mi se comunice dacă stopează infecția și contanciozitatea COVID. M-am adresat domnului prim-ministru, domnului Bode de la Ministerul Afacerilor Interne și șefului DSU (n.r. Departamentului pentru Situații de Urgență), Raed Arafat și Ministerului Sănătății”, a declarat senatorul neafiliat Diana Iovanovici-Șoșoacă, la emisiunea 100%, de la Realitatea PLUS.

„În cazul meu, la Răchițeni, dânsul (n.r. Florin Cîțu) a dat comandă să mi se facă dosar penal și Parchetul General s-a conformat. Au fost două, trei zile de intervenție la Digi24 în continuu și a solicitat Parchetului General, a spus și infracțiunile pentru care ar trebui să fiu cercetată. Ulterior, Parchetul General, am făcut astăzi interpelare pe așa ceva, a menționat că, da, s-a autosesizat. Domnul Cîțu de ce nu a avut curaj să formuleze el plângere penală și a impus Parchetului General să se facă un dosar penal? Și ce face Parchetul General? Se autosesizează pe tulburarea liniștii publice. Pe bune? Adică anchetă de poliție judiciară de orice secție amărâtă de Poliție, asta a ajuns Parchetul General?”, a punctat Diana Șoșoacă.

