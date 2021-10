„Credeți că nu vor veni toti Cîțanii la guvernare? Am vorbit cu PSD, iar acolo sunt două traiectorii acolo. Una care nu vrea să își asume guvernare, pe care i-am întrebat de ce au votat căderea guvrnului Cîțu. Ei vor doar anticipate. Cealaltă parte vrea guvern tehnocrat. Sper că nu au mințit Marcel Ciolacu sau Dumitru Coarnă. Ciolcacu mi-a spus ca vrea alegeri anticipate, iar Dumitru Coarnă ar vrea guvern tehnocrat. Asta mi s-a spus mie”, a declarat Diana Șoșoacă.

„Datorită presiunii străzii, când peste 60.000 de oameni au fost în Piața Victoriei, a căzut guvernul Cîțu. Îi rog să nu se oprească, până când cade Raed Arafat, autorul moral al crimelor din pandemie și a lui Klaus Iohannis. Fără manifestațiile care s-au tot desfășurat, cum a fost 29 martie, ei au forțat PSD și AUR să depună moțiune. ei au avut un aport major, altfel politicienii nu făceau nimic”, a a mai spus senatoarea.

„Tot încerc să-i conving, fără succes, pe cei de la USR să-l dăm jod pe Iohannis. Cred că un guvern de tehnocrați ar putea fi o soluție. Niciun politician nu a răpuns pentru greșelile făcute, în Parlament sau la guvern”, a mai spus Șoșoacă.

„Nu am spus niciodată că nu există Covid”

„Nu am spus niciodată că nu există Covid, ci am cerut să fie informați pacienții cu privire la efectele adverse ale vaccinului. Am militat pentru opțiunea vaccinării. Există medici care spun că adolescenții nu fac forme grave de Covid, iar acestea fiind vaccinuri experimentale ar trebui să fim mai circumspecți. Israelul are 85% din populație vaccinată, iar marea majoritate a celor decedați acolo sunt vaccinați”, susține Diana Șoșoacă.