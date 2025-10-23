Ce a transmis Mihail Neamțu?

„Am să vorbesc ca simplu observator, sau ca cetățean sau ca bucureștean și mă bucură faptul că există deja un candidat pe zona suveranistă. Mărturisesc că din perspectiva politică a, mă rog a mandatului pe care îl am ca deputat AUR, nu există o decizie luată de AUR pentru susținerea unui candidat sau a unui alt candidat. Evident, că există și oameni profilați în interiorul partidului nostru, care sunt foarte bine pregătiți. Cu siguranță, mulți dintre cei care ne ascultă, admiră curajul doamnei Anca Alexandrescu, empatia ei. Care mi se pare într-un contrast absolut, cu această obrăznicie, cu această nonșalanță și aroganță, constant manifestată de doamna Dogioiu...Nu că aș vrea să fac paralele nepotrivite, dar tocmai acum câteva secunde ați văzut cum doamna Dogioiu îi certa pe cei care și-au pierdut apartamentele în explozia din Rahova și îl scuza pe domnul Bolojan, pentru că vezi, domne, s-a mutat în vila lui Traian Băsescu fără ca noi să știm.

Această atitudine, sfidătoare, disprețuitoare, arogantă, autosuficientă a unei persoane care vorbește doar ca să se audă mai mult decât orice și care mai mult...doamna Dogioiu l-a insultat pe Donald Trump, făcându-l „cimpanzeu”, acum câteva luni, este într-un contrast absolut cu poziția unei femei care este susținută de o mare parte a poporului român și anume: doamna Anca Alexandrescu. Rămâne să vedem care este jocul politic mare pentru că aici trebuie să avem în vedere unificarea mișcării suveraniste. Trebuie să nu existe fisură în frontul suveranist pentru ca, într-adevăr, candidatul acestei mișcări să aibă câștig de cauză.

Este o veste bună și încă o dată, deși cunosc foarte mulți oameni pregătiți pentru această funcție de primar, mult mai buni decât cei care ne-au condus până acum...doresc să o felicit pentru curaj pe doamna Anca Alexandrescu și să aștept, de asemenea, decizia partidului în ceea ce privește susținerea unuia sau a altuia dintre candidați.”, a declarat Mihail Neamțu, deputat AUR.