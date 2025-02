În ultimii 10 ani, în loc să pună pe primul loc bunăstarea poporului, președintele țării a ales să se folosească de banii românilor pentru a-și plăti vacanțele de lux și renovările de milioane de lei ale vilelor de protocol. Klaus Iohannis a construit mai multe terenuri de golf, care pot fi văzute din satelit.

"Ma bucur sa intalnesc aici atatia oameni pasionati de golf, un sport care nu este deloc exclusivist si care ofera un bun prilej de a petrece timp in natura si de a face miscare. Golful se poate practica la orice varsta si incurajez pe cat mai multi sa descopere acest frumos sport care oferă multe satisfactii", declara Iohannis in 2021.

Klaus Iohannis se bucura de lux chiar de dinainte să ajungă la Cotroceni și nu ezita să sfideze românii cu averea sa, care a constituit altă controversă din jurul său.



Moderator TV: Cum ati ajuns in posesia lor?

Iohannis: Cumparandu-le.

Moderator TV: Cu ce bani?

Iohannis: Bani mei.

Moderator TV: Facuti de unde?

Iohannis: Facuti din munca cinstita.

Moderator TV: Eu cu ce am gresit cum nu am reusit prin munca cinstita ca domnul Iohannis sa am 6 case?

Iohannis: Ghinion.