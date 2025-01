Luxul în care se scaldă președintele ilegitim Klaus Iohannis continuă și după terminarea mandatului, având în vedere că acestuia i se va atribui o locuință de protocol după luna mai, când își va încheia mandatul la Cotroceni.

În aceste momente sunt foarte multe controverse cu privire la ce casă îi va fi repartizată acestuia. Inițial, se zvonea despre Vila din Aviatorilor, în care s-au investit 9 milioane de euro. Acum, conform unor surse citate de Realitatea PLUS, se vorbește despre faptul că îi va reveni Vila Lac 2. Până în acest moment nimic nu este sigur însă. Și Vila de la Neptun, vila de protocol, știm foarte bine că au fost foarte multe schimbări cu terenul de golf, dar și cu anexele și construcțiile făcute în cei doi ani de mandat.

"Presedintele are acest drept, dupa ce termina mandatul, sa i se dea o casa, doar ca domnia sa nu vrea o casa, vrea o vila si nu orice vila, ci una dintre cele mai importante 3 vile din Romania (Vila Lac 2 - n.r.). Trebuie sa spuna daca renunta cu adevarat la Vila din Aviatorilor, care a fost pregatita cu milioane de euro din banii romanilor. Vila din Aviatorilor a suferit dotarile pe care le vrea presedintele, ca el nu sta decat in anumite conditii pe care el le impune. Si spune: <<Aici vreau asa, aici vreau asa, in felul asta>>.

El a mai locuit in Vila Lac 2 inainte de a sta la Vila Lac 3, care a fost a lui Traian Basescu. In timp ce se moderniza Vila Lac 3, el a stat al Vila Lac 2 din decembrie 2014 pana prin iunie 2015, dupa care s-a mutat unde sta acum, in Vila Lac 3.

Vila Lac 2 a avut caracter de vila prezidentiala, cu dotari speciale, si acum se poate sa se intoarca acolo. Nu e nicio diferenta intre Vila Lac si Vila din Aviatorilor, asta vreau sa spun", a declarat pentru Realitatea PLUS analistul politic Gelu Visan.

Referitor la faptul ca la Vila din Aviatorilor a fost observata prezenta unor angajati din Rasirom, ai firmei din SRI, Gelu Visan a spus: "Probabil ca aveau o treaba operativa cei de la Rasirom, care este firmulita de casa a Serviciului Roman de Informatii".

Intrebat la ce ar trebui sa ne asteptam acum, din acest punct de vedre, analistul politic a raspuns: "Daca am fi intr-o tara normala, ar trebui sa ne asteptam ca domnul care ocupa ilegal spatiul de la Cotroceni sa stea intr-o casa normala. Nu-l duci intr-un aparatament ca e greu de pazit, dar il duci intr-o casa normala (...), dar nu in una dintre principalele 3,4,5 obiective din Romania. El nu vrea decat in astfel de vile, vile care sa fie amenajate dupa pofta inimii domniei sale, cum a ramas si aici presedinte, tot dupa pofta inimii domniei sale".