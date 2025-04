Firma patronată de Victor Ponta, care ofertă consultanță și care a cumpărat o vilă într-un complex de golf din județul Dâmbovița, a cunoscut, anul trecut, o evoluție dramatică a cifrelor financiare. Față de anul 2023, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 4,5 ori mai mică și a realizat un profit net de 6 ori mai mic.

În schimb, față de 2023, activele imobilizate totale ale societății au crescut cu 1,87 milioane de lei, adică cu 377.406 euro. Suma ar putea acoperi achiziția de „două sute și ceva de mii de euro”, pe care ar fi plătit-o pentru vila din complexul de golf, însă nu și prețul oficial al unei astfel de proprietăți care, conform site-ului oficial al dezvoltatorului, pleacă de la 450.000 de euro fără TVA, potrivit Realitatea Plus.

Victor Ponta este un om cu o avere considerabilă. Printre bunurile imobiliare pe care le deține se numără un apartament de 95 de metri pătrați în București, un alt apartament de 200 de metri pătrați în Istanbul și unul de 82 de metri pătrați în Dubai.

Pe lângă imobile, candidatul independent la președinție deține în conturi bancare peste 120.000 de euro și a oferit un împrumut în valoare de 190.000 de lei Partidului Social Democrat. În ceea ce privește veniturile, fostul prim-ministru a obținut aproape 260.000 de lei din salariile de la Camera de Comerț și Industrie și de firma pe care o patronează.

În plus, Ponta spune ca are si o colecție de ceasuri de lux, evaluată la aproximativ 20.000 de euro. Asta desi la mana lui s-a observat un ceas exclusivist despre care specialistii spun ca ar valora 50.000 de euro si care nu a fost trecut in declaratia de avere.