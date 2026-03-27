Ascensiune spectaculoasă: de la muzică la politică

Cariera lui Balendra Shah este una neobișnuită pentru un lider de stat. Înainte de a intra în politică, acesta s-a remarcat în scena rap underground, unde a abordat teme sociale sensibile precum corupția, inegalitățile și lipsa de oportunități.

Chiar înainte de preluarea mandatului, Shah a lansat o piesă muzicală optimistă despre viitorul țării, care a devenit virală și a adunat milioane de vizualizări în doar câteva ore, semn al popularității sale în rândul tinerilor.

De la primar în Kathmandu la conducerea țării

Intrarea sa în politică a început în 2022, când a candidat independent pentru funcția de primar al capitalei Kathmandu. Victoria sa a surprins scena politică, dominată până atunci de partidele tradiționale.

În cei trei ani de mandat, Shah s-a remarcat prin inițiative menite să modernizeze orașul: curățarea spațiilor urbane, protejarea patrimoniului cultural și combaterea corupției. De asemenea, a lansat o campanie controversată împotriva construcțiilor ilegale.

Alegeri decisive și sprijin masiv din partea tinerilor

Ulterior, liderul s-a alăturat Rastriya Swatantra Party (RSP) și a candidat pentru funcția de prim-ministru. Alegerile generale organizate pe 5 martie au confirmat popularitatea sa, partidul obținând o victorie clară.

Succesul lui Shah este pus pe seama mesajelor sale anti-corupție și a promisiunilor de reformă, care au atras în special electoratul tânăr, nemulțumit de vechile elite politice.

Promisiuni ambițioase pentru viitor

În campania electorală, noul prim-ministru a anunțat o serie de obiective majore, printre care reformarea sistemului de justiție și crearea a peste 1,2 milioane de locuri de muncă.

Investirea oficială urmează să aibă loc în cursul zilei de vineri, moment care va marca începutul unui nou capitol politic pentru Nepal.

Ascensiunea lui Balendra Shah reflectă o transformare profundă în societatea nepaleză, unde noile generații cer transparență, eficiență și o ruptură clară de practicile trecutului.