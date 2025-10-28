Organizaţia PSD Bucureşti îl propusese pe Băluță luni pentru această candidatură, iar validarea de către Consiliul Politic Naţional rămânea un pas formal, a precizat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

Grindeanu a spus: „Am avut o şedinţă împreună cu colegii din conducerea organizaţiei Bucureşti, preşedinţii de sectoare, primarii de sectoare. Urmare a acestei şedinţe … mâine, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, vom înainta propunerea – şi anume ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipiului Bucureşti.” Acesta îl va înlocui totodată pe Gabriela Firea în funcţia de preşedinte al PSD Bucureşti.

Băluță este primar al Sectorului 4 din 2016, ales pe lista PSD.

Daniel Băluță a transmis un mesaj în care motivează decizia de a candida la alegerile pentru primăria Capitalei.