Daniel Băluță îl acuză pe Ciprian Ciucu de lipsă de reforme. PSD anunță boicot în Consiliul General

Președintele PSD București, Daniel Băluță, a lansat un atac dur la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe care îl acuză de lipsă de reforme, investiții inexistente și de blocarea unor obligații administrative ale Primăriei.

Daniel Băluță susține că administrația condusă de primarul general nu a realizat nicio reformă și nu a redus cheltuielile din aparatul administrativ.

„Înăbușirea democrației și cenzura se instalează”

„Înăbușirea democrației și cenzura încep să se instaleze din ce în ce mai profund în viziunea primarului general. Reformă nu există și nicio altă preocupare concretă de a reduce anvelopa salarială de la 15 milioane de euro pe lună la 5 milioane de euro”, a transmis liderul PSD București.

Acesta afirmă că mai multe proiecte importante pentru Capitală ar fi fost abandonate, printre care Pasajul Petricani, Prelungirea Ghencea, Inelul Median sau lucrările de punere în siguranță a pasajelor Obor și Lujerului. Băluță îl acuză pe primarul general că nu ar fi respectat obligațiile prevăzute de Codul administrativ privind întocmirea unor rapoarte de specialitate.

„Nici după o lună de zile, primarul general și aparatul lui nu și-au îndeplinit obligațiile legale, și anume acelea de a redacta, în termen de 3 zile, așa cum prevede Codul administrativ, rapoartele de specialitate, dorind cu tot dinadinsul să perpetueze jaful, bătaia de joc și umilința la care sunt supuși sutele de mii de oameni care au primit apă călâie și au avut caloriferele înghețate în această iarnă”, a declarat acesta.

PSD anunță boicot la ședința Consiliului General

În semn de protest, grupul consilierilor generali ai PSD a anunțat că nu va participa la ședința Consiliului General al Municipiului București programată pentru 6 martie.

„În aceste condiții, grupul consilierilor generali ai PSD nu se va prezenta la ședința Consiliului General al Municipiului București de mâine, 6 martie a.c., în semn de protest față de această conduită iresponsabilă a primarului general”, a transmis Daniel Băluță.

Totodată, liderul PSD București a făcut apel și la celelalte forțe politice din Consiliu să se alăture acestui demers. Daniel Băluță a precizat că PSD va introduce pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare a Consiliului General, programată pentru 10 martie, proiectele necesare funcționării Primăriei Capitalei. Potrivit acestuia, ședința ar urma să fie convocată de consilierii generali ai PSD și PUSL, iar social-democrații susțin că nu vor bloca activitatea administrației locale și că vor continua să propună proiecte menite să îmbunătățească viața bucureștenilor.