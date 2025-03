"Încă de anul trecut, de acum doi ani, dl Simion a spus <<Domne, trebuie să căutăm persoana cea mai potrivită care să candideze, persoana care să se preteze cel mai bine pentru această candidatura>>.

Să nu uităm că dl președinte Simion a spus încă din decembrie, imediat <<Românii au votat, vom susține candidatura dl Georgescu>>.

A dovedit că este un lider și în toată această perioadă a zis foarte clar. Sigur că noi, colegii de partid, l-am rugat frumos să candideze, însă dl Simion a spus că trebuie să fim responsabili, să ascultăm vocea românilor. Românii au decis, noi trebuie să respectăm.

Acum, noi nu facem nimic altceva decât să reacționăm. În momentul asta este un veritabil război, o veritabilă lovitură de stat și noi trebuie să acționăm în interiorul Constituției, în interiorul jocului pe care ni-l oferă mafioții ăștia.

Sigur că da, asta vor, asta vom face. Am spus că dl Călin Georgescu are atributul de a decide ce urmează să se întâmple. Împreună cu Anamaria Gavrilă - cum am spus și de săptămâna trecută, și acum două săptămâni - și împreună cu dl Simion vom merge mai departe pentru că asta am promis românilor", a declarat miercuri, pentru Realitatea PLUS, Dan Tanasă.