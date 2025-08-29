"Doamna von der Leyen vine în calitate de colector. Nu mai este revizorul lui Gogol, vine colectorul de la Bruxelles pentru că dna von der Leyen trebuie să își voteze bugetul de 2 trilioane al UE, în care creșterea de vreo 700 de miliarde față de bugetul anterior, în care cheltuielile pentru Apărare sunt 131 de miliarde. Ea trebuie să se asigure că are acești bani.

Ce rol joacă dna von der Leyen în securitatea continentului și, mai ales, în securitatea României? România, câtă securitate își pune în contul UE? Întrebarea asta este legitimă pentru că dl președinte al României, în 6 luni de zile, ar fi trebuit să pună pe masa Parlamentului așa-zisa strategie de apărare a țării, în care să configureze scris care e viziunea de securitate a României.



UE nu e un actor de securitate. Deci problema nu se pune că plătim sau sprijinim Ucraina într-un fel sau altul. Problema se pune de ce UE devine actorul principal de securitate pentru România? Ce a dovedit UE sau unde a dovedit UE că poate fi un actor de securitate? Sau cum poate o țară precum România să-și pună protecția, securitatea în brațele UE, care este complet neputincioasă din acest punct de vedere.

Este sinucidere colectivă să propui nume care sunt asociate cu linia Soroș sau cu antitrumpismul, virulent exprimat de aceste personaje din 2016 până astăzi", a declarat consultantul AUR pe relații externe.