Curtea de Conturi a găsit nereguli financiare la CSM

Detaliile apar in raportul Curtii de Conturi pe anul 2018, atunci cand CSM era condus de judecatorul Simona Marcu. Documentul poate fi accesat pe site-ul Curtii de Conturi, iar capitolul privind situatia de la CSM este la paginile 165-166.



Potrivit documentului, pentru unii salariati CSM au fost stabilite, prin acte administrative emise de ordonatorul principal de credite al CSM, indemnizatii de incadrare mai mari, prin utilizarea unor valori de referinta sectoriale mai mari decat cele aflate in plata in perioada respectiva.



In consecinta, pentru acei salariati a fost stabilita o datorie in suma de 3,474 milioane de lei, din care au fost efectuate plati in cuantum de 1,541 milioane de lei. La finele anului 2018, suma datorata de institutie salariatilor a fost de 1,932 milioane de lei, dar aceasta nu a fost inregistrata ca atare in conturile contabile si raportata in situatiile financiare.



Inspectorii Curtii de Conturi au dezvaluit ca o parte din suma - 880.800 de lei - a fost reflectata in contul contabil "Provizioane" si raportata in bilant la "Datorii necurente", desi nu facea parte din categoria sumelor recunoscute ca provizioane.



Totodata, a fost inregistrata eronat in acelasi cont si actualizarea cu indicele de inflatie in suma de 62.600 de lei, iar suma de 1,051 milioane de lei a fost inregistrata in contul contabil extrabilantier "Alte valori in afara bilantului", nefiind astfel raportata in situatiile financiare incheiate pentru anul 2018.



Plata membrilor comisiilor de concursuri



O alta neregula asupra careia inspectorii Curtii de Conturi au atras atentia este plata membrilor comisiilor de concursuri.



"Consiliul a efectuat plati din bugetul de stat pentru plata cu ora, in suma de 413.500 de lei, membrilor comisiilor de concurs corespunzatoare concursurilor sau examenelor, altele decat cele de admitere, in conditiile in care acestea se puteau suporta din venituri proprii.



Mai mult, s-a constatat ca plata orelor prestate de comisia de admitere nu a fost suportata integral din venituri proprii, ci si din bugetul de stat, prin acordarea de ore libere platite, contrar prevederilor din HG nr. 183/2005 privind infiintarea pe langa Consiliul Superior al Magistraturii a unei activitati finantate integral din venituri proprii," se arata in document.



Curtea de Conturi mai arata ca CSM a decontat nelegal cheltuieli in suma de 5.800 de lei, reprezentand diurna, cazarea si transportul unor persoane din afara institutiei, membri ai comisiilor de concurs pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii si pentru admiterea in magistratura in perioada iulie-octombrie 2018.



Prea multe posturi de magistrati asimilati!



Nu in ultimul rand, CSM nu a asigurat minimizarea costului fondurilor alocate cheltuielilor de personal pentru prestarea unor activitati remunerate. Curtea de Conturi a vizat, in primul rand, posturile de personal asimilat magistratilor.



"S-a constatat ca posturile de personal asimilat magistratilor au implicat costuri mai mari cu resursa umana decat cele de functionar public/personal contractual, determinate de indemnizatia de incadrare si de sporurile specifice mai mari, precum si de alte drepturi prevazute de lege (gratuitatea asistentei medicale si a medicamentelor, asigurarea unei locuinte de serviciu, sau in lipsa acesteia, decontarea pana la valoarea de 600 de euro a chiriei, in lipsa unei proprietati sau a domiciliului in Bucuresti, asigurarea gratuitatii a trei calatorii anuale in tara).



In cazul delegarii personalului asimilat magistratilor, institutia publica e obligata prin lege la acordarea indemnizatiei de delegare (diurna) prin aplicarea unui procent de 2% din indemnizatia de incadrare pentru fiecare zi de delegare. Aceste posturi se regasesc la Serviciul achizitii publice si protocol, Biroul relatii cu publicul, Biroul concursuri", dezvaluie Curtea de Conturi.