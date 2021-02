El a adăugat că nu a fost cu intenţie votul său.

„A fost o greşeală. Am votat pe tabletă şi a fost o greşeală. Nu am apăsat pe buton şi foarte greu am accesat pentru că sunt într-o zonă fără semnal şi foarte greu mă conectez la Camera Deputaţilor. Am tot dat şi nu îmi apărea imaginea şi la vot, din greşeală am votat, dar nu intenţionat”, a declarat Corneliu Olar, pentru News.ro.