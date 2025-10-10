Deși în prezent afirmă că Donald Trump merită premiul Nobel pentru pace, în urmă cu patru ani, Valentin Naumescu publica un articol în care îl numea pe președintele american „fanfaron incult”. Totodată, consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan îi numește pe conservatorii români, cei care au aceleași preferințe politice ca Trump, trădători de țară și cere arestarea celor care se revoltă față de măsurile și legile impuse de sistem.



De altfel, Valentin Naumescu a lansat acuzații grave și fără probe la adresa televiziunii noastre, pentru că susținem mișcarea suveranistă. Mai exact, consilierul lui Nicușor Dan a cerut închiderea postului REALITATEA PLUS, doar pentru că avem păreri diferite.



Ba mai mult, ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a avut un derapaj în plenul Parlamentului și l-a amenințat cu închisoarea pe Călin Georgescu.



"Proiectul AUR pentru înființarea unei comisii de anchetă pentru alegerile prezidențiale este, de fapt, o ofensă adresată democrației românești. Vorbim despre o cacialma pusă în scenă. A încercat să falsifice voința cetățenilor cu sprijinul direct al Federației Ruse și prin candidatul lor, Georgescu, un instrument direct al influenței străine. Am însă o veste pentru voi: există dosare în lucru care îl vor trimite pe candidatul vostru până la 25 de ani în închisoare", a declarat Muraru.



Totul, în contextul în care președintele Nicușor Dan critică discursul urii față de oamenii cu păreri și preferințe diferite și face apel la toleranță.



"Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari, avem obligația. să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incita la ură, avem obligația ca în manifestările noastre publice să încurajăm toleranța discursul intruziv", a afirmat Nicușor Dan.



Chiar și așa, președintele Nicușor Dan s-a dus în fața liderilor Uniunii Europene cu rechizitoriul din dosarul lui Călin Georgescu, deși judecătorii nu s-au pronunțat încă în cazul lui. Asta, deși, Nicușor Dan ar trebui să fie președintele tuturor românilor.



Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, susține că, în continuare, sistemul îndeamnă la ură și la răzbunare față de cei cu păreri diferite.



"Susținătorii dl Nicușor Dan se metamorfozează peste noapte în suveraniști curați. În continuare îndeamnă la ură, îndeamnă la răzbunare, cer arestări, se fac în continuare categorisiri de-o parte și de cealaltă. Ei sunt intelectualii, curații, cei mai buni, minunații. Ceilalți sunt pleava societății și așa mai departe - știți foarte bine cum am fost categorisiți. Cred că această transformare peste noapte - pentru că am văzut-o la mai mulți susținători ai dl Nicușor Dan - face parte din procesul de recunoaștere a faptului că noi am fost cei care am fost corecți, cei care susținem în continuare întoarcerea la valorile tradiționale, întoarcerea la normalitate", a declarat vineri Anca Alexandrescu.