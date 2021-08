„Domnul Silviu Predoiu, care are o educație militară, pe care o am și eu, trebuie să-și măsoăre cuvintele. Nu știu dacă a făcut vreo scoală militară, dar nu-mi permit să-i dau replici. Ce s-a întâmplat cu Coldea și cu intervențiile din politică este o poveste veche. Eu m-am referit la ce s-a întâmplat în trecut, dar cu dovezi clare. Nu mă refeream la serviciul din care a facut parte el, că ei acționează mai puțin pe teritoriul României”, a spus Guran.

Senatorul liberal a făcut referire și al episodul Cîțu, despre care spune că nu trebuie neapărat judecat pentru ce a făcut acum 20 de ani, ci pentru ce face acum, din postura de premier.

„Nu-mi aduc aminte să fi făcut și eu în tinerețe ce a făcut Cîțu, cert este că n-am fost condamnat. Greșeli, în tinerețe, fac toți. Am altă teorie despre oamenii care conduc țara. Nu mă interesează ce au făcut acum 30 de ani, ci ce fac acum pentru țară. Atâta timp cât nu i se interzice un drept, este bine. Poate un om a greșit o dată, dar dacă este o persoană de valoare, ce facem, nu-l mai validăm. Mi-aș dori să fim o națiune de oameni sănătoși la cap și să vedem realitatea în față. Să-l folosim pe acel om la ceea ce este el bun. Cîțu ar fi trebuit să îl informeze pe Orban despre această probelmă. Nu are de ce să-și dea demisia. Îl judecăm pentru ce face acum ca premier, nu pentru ce a făcut atunci. Eram cu Orban când a aflat de Cîțu. Dar nu din treaba asta câștigăm noi alegerile. Nu trebuie să ne luăm, iar Cîțu să nu dea vina pe echipa noastră, că nu e plecată de la noi. Și Alina Ghortghiu greșește când acuză. PNL e unul, dintr-un capăt în altul, nu-s două partide diferite. Am spus că nu trebuie să se bage cineva din afara partidului, cred că acum asta s-a întâmplat”, conchide Virgil Guran.