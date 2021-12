„E un fakenews! Au sărit ca hienele pe mine! Nu au cum să-mi ia cetățenie, e sângele bunicilor mei. Am proiecte aici, sunt cetățean al Republicii Moldova. Sunt om politic, finalizăm programul pentru atunci când vom ajunge la guvernare, la viitoarlee alegeri. Vom deschide filiale peste tot, inclusiv la Msocova, în Europa și SUA. Am postat un film cu grefierul cu speța de azi. Respectiva persoană s-a pronunțat pe speță. Nu mai vin în Romania, am multe proiecte aici. De sărbători îmi doresc sănătate pentru a duce la final proiectele din Republic Moldova”, a declarat Cristian Rizea în emisiunea „Prime Time News”.

Rizea, învinuit că a obţinut ilegal cetăţenia Republicii Moldova, a pierdut litigiul la Curtea de Apel Chişinău.



Curtea de Apel Chişinău a respins apelul ex-deputatului român, care a contestat decizia primei instanţei, cu privire la retragerea cetăţeniei Republicii Moldova pe care o deţine.



Potrivit purtătoarei de cuvânt a Curţii de Apel Chişinău, Octeabrina Popa, instanţa a respins şi apelul privind acordarea azilului în Republica Moldova.



În prezent nu există o decizie definitivă în acest dosar, care va reveni la instanţa de fond pentru reexaminare.



La 3 noiembrie 2020, preşedintele de la acea vreme Igor Dodon i-a retras cetăţenia Republici Moldova lui Cristian Rizea, care este condamnat penal în România pentru fapte de corupţie. Rizea a fost învinuit că a obţinut ilegal cetăţenia Republicii Moldova. Mai exact, el a ascuns faptul că era cercetat penal de autorităţile judiciare române şi că avea statut de inculpat pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor, fapt care nu i-ar fi permis obţinerea cetăţeniei.



Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale l-a acuzat pe Cristian Rizea că a indicat date false în cadrul procedurii de dobândire a cetăţeniei moldoveneşti, pe care a obţinut-o în 2017.