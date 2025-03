"În legatură cu sprijinul partidelor, dacă partidele au niște probleme de organizare înaintea campaniei electorale propriu-zise, astea sunt probleme interne ale lor pe care și le vor rezolva singure pentru că este și dreptul și obligația lor.

Eu sunt un candidat independent. Am o campanie bazată pe mesaje pe care mi le asum în întregime. Nu sunt condiționat în acest sens nici de Guvern, nici de partidele care-l compun, nici de majoritatea parlamentară.

Avem, evident, o colaborare care constă în susținerea pe care aceste partide doresc să mi-o acorde. Sub ce formă, cum, în ce grad este o chestiune care îi privește. Eu îmi văd de campania mea, de construirea mesajelor care sunt destinate nu partidelor care mă susțin, ci tuturor cetățenilor României. Asta e chestiunea care a fost clară de la început în înțelegerea dintre noi și ăsta e un lucru pe care l-am spus și-l voi spune până la sfârșitul campaniei electorale", a declarat Crin Antonescu, la Realitatea PLUS.

Întrebat dacă se află într-un contact permanent cu liderii celor 3 partide care-l susțin în cursa electorală, Antonescu a răspuns: "Cred că punctul de legătură între ei, în calitate de coaliție de guvernare, trebuie să fie propriul program de guvernare. Pe acela l-au angajat, în campania electorală, în fața cetățenilor și în Parlament, în fața reprezentanților parlamentari ai acestor cetățeni".

Candidatul la scrutinul pentru cea mai importantă funcție în stat mai spune că în această bătălie electorală este, fără doar și poate, vorba "despre un efort comun de susținere a unui candidat comun".

Revenind la întrebarea de mai sus, Crin Antonescu a arătat, de asemenea, că el este în legătură cu Cătălin Predoiu, care asigură interimatul la PNL, dar și cu Marcel Ciolacu (PSD) și Kelemen Hunor (UDMR).

"Sunt în legătură cu ei, am acțiuni legate de aceste partide, am participat la 10-12 întruniri în mari orașe și județe ale țării, de la Timișoara la Iași, de la Brașov la Craiova, în mai multe locuri; m-am întâlnit cu sute de primari ai acestei coaliții, am explicat intențiile mele ca eventual președinte al României, am luat act de problemele pe care ei, ca reprezentanți ai comunităților locale, le au. Ăsta e un lucru firesc.

Chestiunile care țin de organizare internă, de pregătire de campanie, toate aceste lucruri de "bucătărie" sunt stric ale partidelor și nu sunt în conducerea sau în evaluarea mea. Vom intra în campanie, lucrurile acestea se vor simți, se vor vedea, ceea ce am eu de făcut ține strict de mesaj, de angajamente, de liniile principale ale programului meu prezidențial", a explicat Antonescu.

"Clasa politică trebuie să se aștepte de schimbări semnificative"

Referitor la declarația lui Kelemen Hunor legată de soarta Coaliției în cazul în care nu va câștiga alegerile, Crin Antonescu a ținut să sublinieze că indiferent dacă va câștiga sau va pierde "clasa politică românească este așteptată de schimbări semnificative".

"Eu împărtășesc, așa este. Eu cred că dacă nu aș câștiga alegerile prezidențiale, această Coaliție, partidele care o compun, vor plăti un preț politic enorm. Dar nu trebuie să însemne asta că și dacă voi le voi câștiga ele nu vor trebui să facă multe schimbări în modul de a face politică, în modul de a recepta și răspunde nevoilor societății. Și într-o situație și în alta clasa politică românească este așteptată de schimbări semnificative", a spus Antonescu.

Despre cifrele din ultimele sondaje apărute în spațiul public: Sunt făcute ca să influențeze poporul

"Eu știu că aceste sondaje sunt făcute ca să influențeze opinia poporului. Știm cu toții că sondajele au dat greș de foarte multe ori. Eu nu pun în discuție sondajele care au apărut, îmi văd de treaba mea. Sondaje vor mai apărea. Este important un alt sondaj, dacă vreți, și anume modul în care - atât cât pot percepe - există un răspuns al cetățenilor. Preocuparea mea, deși particip la emisiuni TV este să trec dincolo de ecranele televizioarelor și prin online, și prin contacte directe, cât e posibil. Sondajele, e suficient să le comparăm între ele. Pot să vă arăt sondaje apărute în același timp, practic, dacă nu în aceeași zi, în care un candidat are 22% într-un sondaj și 9% în altul. Acuma nu știu ce să cred", a declarat Crin Antonescu, rugat să comenteze sondajele apărute recent în spațiul public, care nu-l dau printre favoriți pentru a merge în turul 2 al prezidențialelor.