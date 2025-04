Realitatea PLUS: Vreau sa vorbim despre noul proiect al coalitiei privind eliminarea pensiilor speciale.

Crin Antonescu: Pensiile speciale ale parlamentarilor, despre care s-a discutat ani de zile, au fost pana la urma, pentru viitor, eliminate.

Pensiile de serviciu militare din sistemul de aparare si securitate nu au niciun fel de a face cu initiativa propusa. Aici nu vorbim decat de urmatorul fapt: ca pentru cei care intra acum - deci nu care sunt in exercitiu, care au inceput aceasta activitate in anumite conditii ale legii - ci pentru cei ce vor intra din acest moment incolo in magistratura, varsta de pensionare să fie de 65 de ani.



Este absolut irational sa pierzi un magistrat - care inseamna o pregatire, o experienta - la varsta de 48 de ani, cand abia s-a copt.

Eu cred ca exista toate argumentele pentru asemenea chestiune, nemaivorbind de faptul că 230 de mil de euro din PNRR stau blocati in lipsa unei asemenea initiative.