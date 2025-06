„Eu n-am deloc bune așteptări și în două postări, făcute imediat după alegeri, am spus acolo foarte deschis, fără să evit riscul de a fi lovit cu ocări din toate direcțiile și am spus că nu aștept nimic bun de la ceea ce s-ar putea numi administrația Nicușor Dan. Am folosit chiar cuvinte dure, nu împotriva omului Nicușor Dan, pe care abia îl cunosc, dar mi se pare că ești ori ipocrit, ori naiv să-mi spui că ai mari așteptări de la Nicușor Dan.

Pot să-i înțeleg pe cei care spun că apucăturile de gospodar hotărât ale domnului Ilie Bolojan pot rezolva câte ceva în țara asta de la Palatul Victoria, pe ăia pot să îi cred, dar vom vedea dacă au dreptate sau nu, dar cineva să-mi spună mie că se așteaptă ca domnul președinte Dan să facă ceva din ceea ce țara asta are de așteptat de la un președinte, ei bine, eu asta nu pot să cred. Eu unul nu am cum să fiu optimist!”, a declarat Crin Antonescu, într-un interviu.

Mai mult, fostul candidat la prezidențiale a mai spus că politica externă nu este „punctul forte” a lui Nicușor Dan.

„Politica externă nu este punctul forte al domniei sale", a spus Antonescu.