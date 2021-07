„PSD pe ansamblul lui nu e de vină. PSD are oameni extraordinari la nivelul de bază. Are primari care chiar au meritat să fie votați și unii au procente de peste 90%. Sunt oameni care și-au respectat comunitatea și care sunt iubiți și d-aia sunt votați. Are organizații foarte puternice. La bază, partidul este minunat. Numai că partidul tace incredibil de mult când vede pe mâinile cui a încăput. Avem în conducere oameni care au plecat din partid. Ne-au înjurat, acum sunt vicepreședinți sau prim-vicepreședinți, un prim-ministru care s-a blocat singur în Guvern, un pucist și așa mai departe,” a declarat fostul secretar general al Partidului Social Democrat Codrin Ștefănescu, la emisiunea 100% de la Realitatea PLUS.

