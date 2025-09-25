După discuțiile de marți, finalizate cu puține decizii, liderii partidelor de guvernare au hotărât să întâlnească și în această dimineață pentru a finaliza cifrele din rectificarea bugetară.
Ședința a început la ora 08:00. Membrii coaliției vor discuta forma finală a rectificării bugetare.
Potrivit unor surse politice, suma este de 25 de miliarde de lei și va fi împărțită astfel:
-12 miliarde de lei sunt destinați plății împrumuturilor contractate anterior de România și a dobânzilor aferente
-10 miliarde de lei sunt pentru cheltuieli cu pensiile, sănătatea și asistența socială
-3 miliarde de lei sunt prevăzuți pentru cheltuieli de investiții (PNRR și programe naționale)