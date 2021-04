1. USR-PLUS IESE DE LA GUVERNARE

- Guvern minoritar PNL - UDMR

- USR - PLUS voteaza guvernul minoritar , dar face opozitie in Parlament (nu sustine proiectele Guvernului sau le susține punctual)

- USR - PLUS nu susține guvernul minoritar



2. USR-PLUS RĂMÂNE LA GUVERNARE

- Adrian Wiener, propus ministru la Sănătate



3. USR-PLUS VOTEAZĂ MOȚIUNEA DE CENZURĂ A PSD

- Guvernul Cîțu pică

- Președintele numește un alt premier

- se formează o nouă majoritate politică



4. USR-PLUS RĂMÂNE LA GUVERNARE CU ALT PREMIER

- USR-PLUS cere înlocuirea lui Cîțu cu Orban

- Florin Cîțu demisionează

- se formează un nou Guvern PNL - USR-PLUS - UDMR