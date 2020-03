Clotilde Armand vrea să fie primar. Ea și-a lansat candidatura în Piața Victoriei

”Mi-am lansat astăzi candidatura pentru funcția de primar al Sectorului 1. Am ales să fac această lansare în Piața Victoriei - locul unde am participat la zeci de manifestații împotriva politicii lipsite de responsabilitate pe care o suportă românii de 30 de ani. Mesajul meu este simplu și clar: vreau să construim o altfel de politică. Am făcut o promisiune bucureștenilor în 2016 să le aduc o gestiune performantă și necoruptă în Sectorul 1. Nu am candidat nici în 2016, nici acum pentru interese obscure. Am candidat pentru cetățenii din sector. Am investit timp, resurse, energie, m-am întâlnit cu mii de oameni, am clădit o echipă. Pentru că sunt convinsă că proiectul la care particip va schimba România. Sunt convinsă în același timp că adevărată schimbare va începe de la nivel local, acolo unde își are rădăcinile profunde sistemul politic corupt care ține pe loc dezvoltarea României.

Ce îmi doresc în Sectorul 1 este să pun capăt acestui sistem transpartinic, să sparg cercul vicios al subdezvoltării, în ciuda unui buget consistent. De 4 ani fac inventarul contractelor păguboase, de 4 ani denunț un buget subdimensionat la capitolul investiții. Europa este la ora Pactului verde când noi avem o capitală sufocată de poluare, cu o groapă de gunoi lângă case, cu spații verzi amenințate să dispară, cu Pădurea Băneasa jucată că la loterie, cu un transport haotic, cu încălzire centrală și apă caldă, atunci când există, pe păcură. Primăria cea mai bogată din România, la nivelul altor orașe europene, are numărul cel mai mare de clădiri care riscă să se prăbușească în caz de cutremur, are încă străzi de ev mediu fără apă și canalizare, neasfaltate. Ceea ce propun va schimba total paradigma: investiții masive în acest sector așa cum colegii mei actuali din PE, foști primari, au practicat în alte orașe. Europa vrea să ne ajute, dacă suntem credibili și onești în proiectele pe care le prezentăm, este ceea ce am înțeles din experiență de europarlamentar, pe care îmi doresc să o folosesc pentru dezvoltarea acestui sector. Experianța mea din PE vreau să fie investită în Sectorul 1 și împreună cu voi îmi doresc să construim un oraș pentru oameni, curat, sănătos și sigur. Am nevoie de ajutorul tuturor celor care vor să reconstruiască sectorul. Vă aștept să-mi fiți alături”, a fost mesajul lui Clotilde Armand.