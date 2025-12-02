Senatoarea USR râde și stă pe telefon în timpul acuzațiilor

În loc să ofere explicații, tace și zâmbește, chiar când un protestatar îi strigă în față că are două dosare penale și că banii trebuie dați înapoi.

Imaginile surprind o atitudine sfidătoare, în timp ce întrebările rămân fără răspuns.

„Ce facem cu cele doua dosare penale pe care le aveți? Îmi răspundeți și mie? Dosarele penale, doamna Clotilde Armand. Bănișorii când îi dăm înapoi?

Bănișorii, doamna Clotilde, doamnă, dosarele penale, pe mine nu ma interesează decât bănișorii... dați înapoi de unde i-ați jecmănit... două dosare penale aveți. Să vă fie ruine...politician cu dosare penale.”, a zis Marian Ceaușescu.