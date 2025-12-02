Clotilde Armand ignoră acuzațiile în public. Tupeu și nepăsare: 57.000 de lei de returnat, reacție zero

Clotilde Armand
Clotilde Armand

Clotilde Armand pare liniștită, deși acuzațiile curg în jurul ei. A pierdut definitiv procesul cu ANI, trebuie să returneze peste 57.000 de lei și riscă trei ani fără nicio funcție publică.

Senatoarea USR râde și stă pe telefon în timpul acuzațiilor

În loc să ofere explicații, tace și zâmbește, chiar când un protestatar îi strigă în față că are două dosare penale și că banii trebuie dați înapoi.

Imaginile surprind o atitudine sfidătoare, în timp ce întrebările rămân fără răspuns.

„Ce facem cu cele doua dosare penale pe care le aveți? Îmi răspundeți și mie? Dosarele penale, doamna Clotilde Armand. Bănișorii când îi dăm înapoi?

Bănișorii, doamna Clotilde, doamnă, dosarele penale, pe mine nu ma interesează decât bănișorii... dați înapoi de unde i-ați jecmănit... două dosare penale aveți. Să vă fie ruine...politician cu dosare penale.”, a zis Marian Ceaușescu.