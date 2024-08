"Am văzut ca s-a intensificat aceasta campanie împotriva mea, a nostra. Faptul ca suntem atacati înseamnă ca avem relevantă, ca le este teama. La Congres ați văzut, eu mă așteptam la programe, au venit cu atacuri la adresa PNL.

Eu am jucat propriul rol în carte, am jucat propriul rol în viața. Trebuie sa le transmitem copiilor ca-n viata nu este nimeni care sa ne joace rolul. Fiecare își joacă rolul pe baza propriilor decizii.

Toata lumea e îngrijorată de ce ni se intampla privind sondajele. Acestea pot face parte dintr-o tactică, din jocul politic prin care se urmărește dezangajarea electoratului.

În momentul de față, au apărut toate aceste cifre și au fost prezentate public astfel incat oamenii sa inteleaga ca PNL că deși am obtinut 30%, deși era prezentat la 14%, am obtinut acest scor", a spus Nicolae Ciucă, într-un interviu.

Întrebat dacă vom vedea o alianță cu PSD la parlamentare, Ciucă a replicat: "În niciun caz. Nu am votat niciodată stanga."

"Cred foarte mult în tot ceea ce inseamna valorile PNL, oamenii PNL, avem o armata de consilieri, primari, o consistentă politica ce nu ne permite sa ne ducem în aceasta lipsa de relevanță că PNL nu poate să-și ducă candidatul în turul 2. Din perspectiva mea, turul 2 va fi între mine și Marcel Ciolacu", a mai spus Ciucă.

"Nu o sa dezvaluim strategia. Din punct de vedere a ceea ce am făcut, sondajele de la partid ne dau foarte mare speranta. Am văzut ca se spune ca PNL are probleme interne, de parcă în toate celelalte partide ar curge lapte și miere. Avem în momentul de fata o rezistență la aceste încercări de manipulari. Exista o convergenta a acestor atacuri către PNL pentru ca este singurul partid care poate sa conteze în turul 2", a încheiat Nicolae Ciucă.