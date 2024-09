"Am venit aici nu pentru a ni se mulţumi, ci am venit aici pentru a mulţumi. (...) Nu reuşeam acest proiect dacă nu credeam în tot ceea ce înseamnă această colaborare pe orizontală la nivelul autorităţilor locale, pe verticală cu tot ceea ce înseamnă operatori economici, mediu de afaceri şi, desigur, sprijinul pe care a putut să îl acorde Ministerul Educaţiei şi celelalte instituţii guvernamentale, pornind de la oportunităţile care au fost oferite de disponibilitatea fondurilor europene şi, bineînţeles, contribuţia de la bugetul naţional", a spus Ciucă.



El crede în învăţământul vocaţional, arătând că această şcoală este deja o primă opţiune pentru mulţi elevi.



"Am crezut foarte mult în ceea ce înseamnă renaşterea învăţământului dual profesional. Cred foarte mult în învăţământul vocaţional, sunt acei copii care au optat şi este pentru prima dată când prima opţiune pentru parte din copii a fost această formă de învăţământ, această instituţie şi anume campusul dual de la Oradea. Este pentru mine, de asemenea, un prilej să subliniez că ieri, la începerea anului şcolar am participat la inaugurarea unei instituţii de învăţământ similară cu cea de aici, şi anume Liceul tehnic dual de la Sebeş, deci iată, această formă de învăţământ şi infrastructură se multiplică şi în alte judeţe şi este, de asemenea, rodul priceperii şi înţelegerii autorităţilor locale care colaborează foarte bine cu mediul de afaceri, cu operatorii economici care au atât de multă nevoie de forţă de muncă foarte bine pregătită. Valoare adăugată mai mare se realizează printr-o forţă de muncă mai bine calificată, printr-o competitivitate mai bună a întregului nostru spectru de produse", a mai spus Ciucă.

Potrivit acestuia, campusul poate fi folosit şi pentru reconversie profesională.



"Ceea ce s-a întâmplat aici la Oradea este un model de urmat, este un model în ceea ce urmează integrarea pe orizontală, pentru că oferă şi altor instituţii similare şi din oraş şi din judeţ posibilitatea să vină să desfăşoară anumite pregătiri aici. (...) Eu însumi sunt absolvent al unei instituţii de învăţământ vocaţionale şi nu îmi pare rău de decizia pe care am luat-o la 14 ani", a mai spus Ciucă.