”Eu am transmis către bănci şi transmit şi acum următorul mesaj: în România rata de intermediere este de 25 %. Raportul între între depozite şi împrumuturile pe care băncile le dau pentru investiţii este de 70%. Ca atare, în momentul de faţă băncile trebuie să vină şi să sprijine economia românească, să finanţeze, să capitalizeze sectorul de business din România pentru a putea să asigurăm dinamica şi ritmul de dezvoltare la nivelul mediului de afaceri. În aceste condiţii, în care această măsură de plafonare a plăţilor cash cu care, încă o dată, nu am fost de acord de la început, a fost o măsură luată în coaliţie, explicându-se la vremea respectivă care sunt intenţiile pentru care se adoptă o astfel de măsură, eu am discutat cu ministrul de finanţe, am stabilit şi în Biroul Politic National că această măsură trebuie să fie revizuită”, a declarat Nicolae Ciucă, potrivit News.ro.

El a precizat că revizuirea "trebuie să se producă cât mai curând posibil", liderul PNL arătând că România nu are "o reţea de bancomate echitabil şi distribuite aşa cum ar fi necesar”.



”Ştim foarte bine că pentru oamenii de afaceri timpul este o resursă preţioasă. Pentru noi, ca cetăţeni, timpul este o resursă preţioasă”, a precizat Ciucă.



Liberalul a subliniat, totodată, că decizia în coaliţie privind limitarea tranzacțiilor cash nu a fost luată unilateral.



”A fost o decizie pe care am discutat-o şi cu toţii am înţeles la vremea respectivă că este o decizie asumată, care practic contribuie la reducerea evaziunii fiscale. Ori, nu cred că cetăţeanul de rând este cel care contribuie la această evaziune”, a arătat el.



Întrebat dacă se va elimina cu totul sau se va veni cu alt plafon, Nicolae Ciucă a arătat că plafonul era oricum la 10.000 de lei.



”Ca atare, trebuie să vedem care este forma cea mai..ori să revină la zece mii de lei şi asta înseamnă că se foloseşte prevederea de dinainte, ori să vină după această consultare cu specialiştii, premierul a zis că discută cu sectorul bancar, discută cu celelalte instituţii şi la finalul acestor discuţii vom lua o decizie”, a mai spus Ciucă.

Reamintim că, începând de la 1 noiembrie, se poate încasa cash în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană juridică.

Potrivit proiectului, mai sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.

De asemenea, sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri și servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei și, respectiv, de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry.

Se pot face încasări și plăți cash între o persoană juridică și o persoana fizică în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană.

Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei.

Dacă nu se respecta plafoanele de mai sus se aplica amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depășește plafonul.

Se pot face încasări și plăți între 2 persoane fizice în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei.

Limitarea plăților cash pentru persoanele fizice va fi extrem de dificil de aplicat, în condițiile în care 40% din populație, inclusiv oficiali guvernamentali, nu dețin carduri bancare.

Conform datelor oficiale, majoritatea pensionarilor își primesc pensia direct de la poștaș, o bună parte dintre salariați merge la casierie pentru a-și ridica salariul, o situație similară fiind întâlnită chiar și în rândul politicienilor, care preferă să ia banii în plic de la casieria instituției publice la care sunt angajați.

Citește și Limitarea plăților cash pune probleme oamenilor din mediul rural: "De unde card aici?"