„Utopic e să vorbim de un alt premier pentru că, deocamdată, avem un premier desemnat de domnul Iohannis, care are o relație apropiată și cu PNL și aici e un mesaj foarte clar: refaceți coaliția.

Dl Cîțu repetă același lucru ca și când dânsul ar ști. În loc să repete astfel de lucruri, să decidă ei ce să fac, să ne spună ce soluție văd pentru România. Soluția nu e sa continuăm cu un guvern care a picat în Parlament și cu o majoritate semnificativă, soluția e un nou guvern care să dea variante crizei prin care tercem. Nu avem în intenție nici cu PSD, nici cu AUR, nu prea avem ce să negociem, știm orientarea și ce au făcut în trecut”, a declarat Dacian Cioloș.

Liderul USR are termen 10 zile să găsească o majoritate în Parlament. Până miercuri are la dispoziție Dacian Cioloș să convingă parlamentarii să îi acorde susținerea pentru echipa sa și programul de guvernare. Are nevoie ca 234 de parlamentari să se ridice din bănci și să îi acorde votul de încredere.

Până acum, Cioloș se bazează doar pe cele 80 de voturi ale parlamentarilor USR.

Preşedintele USR, premier desemnat, a început negocierile cu reprezentanţii PNL, UDMR şi ai minorităţilor pentru formarea noului guvern, însă fără succes până în prezent.

Dacian Cioloş a fost nominalizat, la 11 octombrie, de preşedintele Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru. Tot la 11 octombrie, Biroul Naţional al Uniunii Salvaţi România a decis echipa de negociere, care este formată din: Dan Barna, Anca Dragu, Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu şi Ionuţ Moşteanu. De asemenea, a fost stabilită şi echipa care lucrează la programul de guvernare: Cristian Ghinea, Oana Ţoiu, Anca Dragu, Claudiu Năsui şi Dragoş Pîslaru.

Desemnarea unui nou premier a fost făcută de preşedintele României - Klaus Iohannis în contextul în care Guvernul Florin Cîţu a fost demis prin moţiune de cenzură la 5 octombrie 2021.