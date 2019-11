Cioloș a vorbit cu Orban de alegeri anticipate: ”I-am zis că agonia nu poate fi prelungită”

"A decurs foarte bine discuția. A durat cam o oră și jumătate. Nu s-a fumat. Am fost într-o instituție publică. Nu cred că l-a deranjat ceva. Poate insistena cu alegerile anticipate, încerca să spună ca e un lucru greu de realizat, dar i-am explicat că toata lumea are de pierdut dacă prelungim această agonie", a spus Dacian Ciolos, vineri seara, la un post național de televiziune.

Un alt subiect de discuție a vizat legea recursului compensatoriu, unde liderul PLUS a susținut că va urmări cu atenție procedura de abrogare a acesteia.

Și preşedintele Klaus Iohannis a declarat că alegerile anticipate ar fi o soluție, ele putând fi organizate în primăvara anului viitor, înainte de alegerile locale.

„Eu cred că ar fi bine să mergem spre alegeri anticipate în primăvara anului viitor. Voi avea discuții cu toți liderii politici”, a spus preşedintele, întrebat când ar putea fi organizate alegerile anticipate, în contextul în care deja premierul Ludovic Orban a anunţat că Executivul şi-ar putea asuma răspunderea pe modificările la OUG 114, în Parlament. Despre un posibil refuz al PSD, şeful statului a menţionat că cei de la PSD au fost întodeauna în dezacord cu tot ce a propus el şi PNL-ul.