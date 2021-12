Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri searacă nu are nimic să-i reproşeze din punct de vedere profesional lui Alexandru Stănescu, propus şi ulterior numit membru în Comitetul de reglementare al ANRE, punctând faptul că acesta a avut două mandate de parlamentar, are anumite calităţi şi nu a fost adus "de pe stradă".



"Domnul Stănescu a fost parlamentar timp de două mandate, preşedinte de comisie şi eu spun că are nişte calităţi şi puteţi întreba de activitatea dânsului. (...) A avut o decizie domnul Stănescu: domnule, nu putem să fim doi fraţi candidaţi; a avut această decizie, pentru această nouă abordare şi a venit cu propunerea de a fi membru neexecutiv la ANRE. (...) Am înţeles că este un atac la Curtea Constituţională, făcut de către userişti, aşteptăm această decizie. Eu vă spun că profesional lui domnul Stănescu nu am ce să-i reproşez. (...) Domnule, un om care a avut două mandate, lăsaţi-l să vedem. Am înţeles că trebuie să judecăm şi să condamnăm oamenii, eu nu am adus un om de pe stradă, am adus un fost parlamentar şi l-am propus şi vom vedea activitatea", a afirmat Marcel Ciolacu, la un post TV.



Acesta l-a îndemnat pe moderator să-l invite în emisiune pe Stănescu: "S-ar putea să aveţi surpriza să aibă mai multe calităţi decât vă aşteptaţi".



Preşedintele PSD a făcut referire şi la Laura Vicol, şefa Comisiei juridice din Camera Deputaţilor, şi în cazul acesteia susţinând că nu are ce să-i reproşeze din punct de vedere profesional şi legal.



"Eu doamnei Vicol nu am ce să-i reproşez profesional şi nu am ce să-i reproşez mai ales legal. Am înţeles că sunt nişte stenograme, eu n-am citit. Dar când domnul Stelian Ion era avocatul domnului Mazăre şi a ajuns ministrul Justiţiei, nu a ieşit nimeni: când erai avocat l-ai apărat pe Mazăre; până la urmă şi Mazăre are dreptul la apărare, ca şi mine, ca şi oricine. (...) Haideţi să judecăm nişte oameni în funcţie de competenţe", a spus Ciolacu.



Liderul social-democrat a dat asigurări că atât el, cât şi factorii de decizie ai partidului din judeţe nu le vor cere miniştrilor PSD să impună anumite persoane în consiliile de administraţie.



"Eu vă promit la televizor, dumneavoastră şi telespectatorilor, că eu, Marcel Ciolacu, şi nimeni, vreun factor politic decizional în vreun judeţ, nu va cere niciunui ministru al PSD să pună pe cineva într-un consiliu de administraţie. Fiecare ministru să-şi aleagă aceşti oameni, în funcţie de competenţe. Am vrut să fac acest anunţ public, ca să închidem această discuţie. (...) Cum ar fi să-i solicit lui Sorin Grindeanu să pun nu ştiu pe cine în Consiliul de Administraţie de la Tarom, pe cineva de la partid? Înseamnă că îmi bat joc de un brand naţional şi îmi bat joc şi de Sorin Grindeanu, nu?", a mai arătat Marcel Ciolacu.



Alexandru Stănescu, propus de grupul PSD, a fost ales marţi de plenul comun al Parlamentului în funcţia de membru al Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, ocupând locul rămas vacant în urma demisiei lui Marian Neacşu.



USR a depus la Curtea Constituţională o sesizare de neconstituţionalitate în privinţa numirii lui Alexandru Stănescu în Comitetul de reglementare al ANRE, a anunţat miercuri deputatul USR Cristina Prună, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.