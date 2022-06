„Sunt anumite companii corecte, prestigioase care au făcut profituri uriașe în timpul pandemiei sau din criza energetică și care nu ar fi făcut aceste profituri, dacă nu existau aceste două situații.

Dacă statul român și românii au dus tot greul în pandemie, acum este momentul ca și acele companii să dea ceva înapoi. Eu nu vorbesc de cifre, de câte procente să fie sau să nu fie, eu vorbesc despre principii.

Statul a cheltuit imens pentru a combate pandemia și este normal ca și noi să solicităm un efort, pe o perioadă limitată de timp, către aceste companii. Este normal, este firesc ca aceste companii să contribuie acum.

Vrem să generăm un sistem normal, o societate normală sau vrem să continuăm să trăim cu ”bule papale” și cu avantaje obținute doar de anumiți oameni sau prin presiuni asupra unor oameni politici.

Am rezolvat și cu pensiile speciale în 30 de zile! Este evident faptul că trebuie să aplicăm un impozit progresiv pentru aceste venituri și să încheiem o dată pentru totdeauna această discuție în România.

M-am săturat ca la fiecare discuție așezată să apară tot felul de tiriflici care să ne spună cât de luminos conturează ei viitorul României, după ce au distrus această țară. Apar tot felul de oameni care ne spun ce minunată este cota unică, dar în prezent noi nu mai avem cotă unică, avem tot felul de excepții.

Acesta a transmis mesaje voalate liderilor PNL:

„Să stăm la masă să ieșim cu ceva. Repet: eu nu sunt pompier de serviciu. Eu vreau o coaliție responsabilă.

Eu am vrut sa fie foarte clar și înțeles de toată lumea. Vreau un mediu de afaceri așezat, corect, pe aceleași principii și o protejare a celor cu venituri mici și mijlocii.

Sunt convins că nu e vorba de o rupere a coaliție. Să fim mai atenți la unele declarații.

Nu vreau să mut discuția pe unii miniștri! Sunt lucruri care se fac mai ușor într-o coaliție, altele mai greu. Poate și eu am greșit că nu am explicat ce e mai bine pentru oameni. Nu am dat ultimatum. Am explicat principiile cu care ne așezăm la masă”, a spus Marcel Ciolacu.