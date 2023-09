După mai mult de un an și jumătate de la invadarea Ucrainei de către Rusia, un studiu Eurobarometru arată că 64% dintre europeni susțin acordarea de asistență militară și economică Ucrainei, iar 88% dintre respondenți susțin acordarea de ajutor umanitar.

În același timp, în aproape fiecare țară UE există forțe politice și reprezentanți ai societății civile care solicită în mod constant oprirea acestei asistente.

Astfel de acțiuni, care sunt similare cu agenda oficială a guvernului rus, poartă semnele unor măsuri speciale de influență din partea serviciilor speciale rusești și, prin urmare, merită o atenție specială, se arată în raport, citat de Guildhall.

Politicieni români care apar în acest raport

George SIMION



Încă de la începutul războiului, liderul partidului AUR, s-a pronunțat împotriva furnizării de arme Ucrainei, numind această asistență „intrarea României în război”, iar o serie de legături din trecut, inclusiv prin intermediul fondatorului partidului, omul de afaceri roman Marius Dorin Lulea, indică o apropiere de cercuri din orbita Kremlinului.



Diana Șoșoacă



După atacul Rusiei asupra Ucrainei, in martie 2022, senatoarea a trimis un apel către guvernul roman si ambasadele occidentale prin care cerea oprirea livrărilor de arme către Ucraina. Un an mai târziu, tot in martie, când Parlamentul României a adoptat o declarație privind continuarea asistentei acordate Ucrainei, Diana Șoșoacă și alți 4 parlamentari au refuzat semnarea documentului.



Călin Georgescu



Propus de AUR ca variantă de premier, Georgescu a organizat vizite in România ale cunoscutului ideolog Alexander Dugin și a exprimat o serie de puncte de vedere vehiculate și de propaganda Kremlnului, potrivit sursei citate.



Ilie Năstase



Printre alte personalități publice din România, fostul număr unu în tenisul mondial ar avea legături profesionale în Rusia și este in favoarea opririi livrărilor de arme către Ucraina. El si-a exprimat dorința de a se muta in Rusia, la fel ca actorul francez Gerard Depardieu, un cunoscut „putinist”.



Dan Puric



In 2014, după ce un grup de hackeri a spart e-mailul unui consilier al lui Alexander Dugin, a fost publicata o lista a partenerilor Mișcării Eurasiatice din România. Pe ea apare și regizorul de film si scriitorul ortodox Dan Puric.



Claudiu Târziu



Fost copreședinte AUR, actualmente parlamentar al aceluiași partid, Târziu apare și el pe lista lui Dughin.