Pentru funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere s-au înscris Gheorghe Piperea, Petrișor Peiu și Sorin Muncaciu.
Pentru posturile de vicepreședinte au intrat în cursă:
Andrei Gușă, Dumitrina Mitrea, Georgiana Teodorescu, Mugur Mihăescu, Silviu Gurlui, Nicolae Vlahu, Niculina Stelea, Ramona Bruynseels, Sorin Muncaciu, Gianina Șerban, Mihai Enache, Adrian Axinia, Ramona Lovin, Răzvan Biro, Valeriu Munteanu și Dan Tanasă.
Până acum au fost exprimate peste 3700 de voturi pentru CNC și peste 4480 de voturi pentru vicepreședinți.