Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor cu un mesaj exploziv la un an după ce a scris istorie cu victoria sa din primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Candidatul interzis care a pus sistemul pe jar în ultimele 12 luni se prezintă astăzi pentru a semna controlul judiciar la secția de poliție din Buftea. Magistrații amână pronunțarea în dosarul său, lucru care ar putea da peste cap întreaga anchetă.