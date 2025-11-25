Ștefan Stofor a intrat în atenția publicului după ce a fost observat în timp ce îi șoptea lui Nicușor Dan să se pregătească să intre în cursa pentru Cotroceni dacă Georgescu intră în turul 2, lucru care s-a și întâmplat. Potrivit jurnaliștilor, Ștefan Stofor este un apropiat al președintelui rezist, lucrând cu el mulți ani la primăria Capitalei.



De altfel, acesta ar deține o avere impresionantă, ținând cont că este doar consilier la primărie. Potrivit presei, Stofor are mai multe terenuri, apartamente și case de vacanță în București și în alte zone din țară. Acesta spune că ar fi primite moștenire, iar conturile îi sunt rotunjite considerabil din închirierea proprietăților. Mai exact, acestuia îi intră în cont anual cel puțin 20 de mii de euro.



Totodată, omul din spatele lui Nicușor Dan deține și o afacere cu mobilier, alături de soția sa. Compania îi aduce în conturi în jur de 10.000 de euro pe an, deși cei doi ar fi investit în mobilă 54 de mii de euro, spun jurnaliștii.



Ștefan Stofor era un susținător al Elenei Lasconi la primele alegeri prezidențiale, însă doar prin aparențe. Asta, pentru că, la fel ca alți membri USR, și acesta a trecut în tabăra puciștilor în favoarea lui Nicușor Dan.