Cât ne costă secretomania în privința ajutorului acordat Ucrainei. Ce ascunde Guvernul -VIDEO

Publicat 18 iul. 2026, 14:52 Sursă Realitatea PLUS

Fostul ministru al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat, într-un interviu acordat jurnaliștilor americani, de ce România nu face publice informațiile privind sprijinul militar acordat Ucrainei. Potrivit acestuia, decizia de a păstra confidențialitatea asupra ajutorului militar este una asumată la nivel guvernamental.

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