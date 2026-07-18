Cât ne costă secretomania în privința ajutorului acordat Ucrainei. Ce ascunde Guvernul -VIDEO

Fostul ministru al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a explicat, într-un interviu acordat jurnaliștilor americani, de ce România nu face publice informațiile privind sprijinul militar acordat Ucrainei. Potrivit acestuia, decizia de a păstra confidențialitatea asupra ajutorului militar este una asumată la nivel guvernamental.
”Noi credem că aceasta este cea mai bună abordare pentru Ucraina”
Jurnalist: Țările partenere europene sunt foarte clare în privința amplorii asistenței militare pe care o oferă. Dumneavoastră o țineți secretă. De ce?
Bogdan Aurescu:Pentru că aceasta este politica guvernului meu. Considerăm că este mai eficient astfel. Cred că ceea ce contează cu adevărat este ca NATO și aliații NATO să poată ajuta Ucraina în mod eficient, iar noi credem că aceasta este cea mai bună abordare pentru Ucraina.
Jurnalist:Omologul dumneavoastră ucrainean, Dmîtro Kuleba, a fost prezent în această emisiune de mai multe ori și, de fiecare dată când vine vorba despre ce are nevoie de la aliații europeni, spune: „arme, arme, arme”. Alții oferă tancuri, alții, precum Polonia și Slovacia, oferă avioane de luptă. Spuneți-mi doar: ce ați oferit Ucrainei?
Bogdan Aurescu:Nu comentez acest aspect.
Jurnalist: După cum ați spus, știu că nu-mi veți oferi detalii, dar ați furnizat tancuri? Ați furnizat artilerie grea?
Bogdan Aurescu:Îmi pare rău, nu comentez aceste chestiuni, deoarece aceasta este politica guvernului meu, așa cum tocmai v-am spus.
Jurnalist:Vedeți, există oameni în țara dumneavoastră și parteneri în străinătate care consideră că România oferă foarte puțin...
Bogdan Aurescu: Ei bine, nu comentez acest lucru.
Jurnalist: Și oare acest lucru se întâmplă pentru că, mă refer din nou la sondajele de opinie din țara dumneavoastră, există o parte semnificativă a opiniei publice românești care nu dorește ca guvernul dumneavoastră să ofere asistență Ucrainei?
Bogdan Aurescu:Cred că sprijinul public în România pentru asistarea Ucrainei este destul de mare și cred că facem ceea ce trebuie. Rusia a încălcat dreptul internațional, Rusia a încălcat integritatea teritorială a Ucrainei. Ucraina este victima agresiunii, trebuie să sprijinim Ucraina și cred că acest lucru este foarte clar pentru marea majoritate a românilor. Nu există nicio îndoială în această privință.
”La sfârșitul războiului se vor afla multe lucruri”
Jurnalist: Sunteți în democrație, nu-i așa? Aveți îndoieli în această privință? Ei bine, știu, dar știu și că, în democrații, publicul așteaptă responsabilitate din partea guvernului. Dacă trimiteți fonduri și echipamente militare semnificative în Ucraina, oamenii care votează guvernul au, cu siguranță, dreptul să știe.
Bogdan Aurescu: Cred că, la sfârșitul războiului, se vor afla multe lucruri, dar ceea ce contează acum este să ajutăm Ucraina să câștige acest război. Acesta este comentariul meu.
Jurnalist: Credeți în responsabilitate?
Bogdan Aurescu:Absolut.
Jurnalist:Atunci, unde este responsabilitatea?
Bogdan Aurescu:Cred că Rusia ar trebui să răspundă pentru ceea ce face în Ucraina și cred că datoria noastră este să ajutăm Ucraina să câștige acest război.