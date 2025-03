"Fraților, îi spuneam Anei Maria și lui George. Sunt impresionat - și vă spun și vouă - de câte forțe de ordine s-au desfășurat astăzi. Este de neimaginat cât de mulți sunt.

Mă adresez lor pentru că sunt români de-ai noștri. Fraților, pe cine de cine apărați? Apărați mai bine poporul român de sistemul corupt și nu apararti sistemul corupt de poporul român.

Vreau să fiu alături de partidele patriotice AUR și POT și de toți ceilalți, să fiu președinte al tuturor românilor. De azi înainte sper că și Jandarmeria va înțelege și toate forțele de ordine că sunt parte din acest popor, că trebuie să fim împreună, să ne iubim, să comunicăm. Suntem o țară. Doar împreună alături de Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor!

Încă odată vă spun, astăzi am scris istorie, nu am făcut politică. Vă mulțumesc tuturor!", a transmis, sâmbătă, Călin Georgescu, de pe scena amplasată în Piața Victoriei, acolo unde are loc cel mai mare protest organizat în România după anularea alegerilor prezidențiale.