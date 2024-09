Moderator: Suntem la o nouă ediție a Comitetului de Investigare a Infracționalității Internaționale. Astăzi aruncăm o privire asupra Organizației Națiunilor Unite. Multă lume este conștientă că ei își propun să devină un Guvern Mondial Unic, proclamat de o Mare Resetare. Așadar să aflăm despre ce e vorba în interiorul Națiunilor Unite! Și de aceea stăm de vorbă cu un fost membru de rang înalt din cadrul Organizației Națiunilor Unite, Călin Georgescu.



Cel mai bine e să vorbim cu cineva care știe din proprie experiență despre ce vorbește, decât cineva care are doar câteva idei teoretice despre ce se petrece în interiorul Organizației Națiunilor Unite.



Călin Georgescu: Am fost în serviciul Organizației Națiunilor Unite timp de aproape 18 ani. Am început în România în cadrul programului de Dezvoltare al Organizației Națiunilor Unite. Asta mi-a oferit ocazia în primul rând să înțeleg sistemul. Am fost directorul care a coordonat Strategia Națională de Dezvoltare Sustenabilă și Agenda Locală 21, alcătuită pentru aproape 40 de județe ale României. Apoi am participat la diferite evenimente în New York, Geneva și în multe alte orașe.



Am fost de asemenea și în consiliul de administrație al Programului de Dezvoltare al Națiunilor Unite pentru Europa. Am avut ocazia să particip la multe întâlniri de nivel înalt, multe interviuri, care m-au făcut să înțeleg cum funcționează sistemul. Am avut ocazia să întâlnesc persoane-cheie și să înțeleg cum funcționează acest „tren".





Eram absolut convins că Organizația Națiunilor Unite este o instituție fantastică, care poate ajuta oamenii să aibă o viață mai bună, în armonie cu natura. Pentru că aceasta este formarea mea, protecția mediului. Am venit la Națiunile Unite în baza pregătirii mele ca specialist în dezvoltare sustenabilă.



Dar mai târziu am aflat cum mergeau de fapt lucrurile. Pentru că atunci când ești acolo, în teren, afli realitatea. Nu înțelegi realitatea din birou, din ziare sau de la TV. Din teren înțelegi realitatea.



Pe teren am aflat că cel mai important lucru este că natura, Dumnezeu, Universul, ne oferă tot ceea ce dorim. Totul.



Dumnezeu ne acoperă toate nevoile, dar este imposibil să acopere lăcomia. Iar lăcomia nu vine dinspre majoritatea oamenilor, lăcomia este a unui mic segment de oameni. Lăcomia este unui grup de super-bogați ce compun sistemul oligarhilor lumii.



Moderator: Ei controlează?



Călin Georgescu: Da, ei au controlul.



Iar Organizația Națiunilor Unite este platforma prin care sistemul oligarhilor controlează lumea.